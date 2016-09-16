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Köstebek
Imperium
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
FBI ajanı Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazların üstün ırk olduğunu öngören bir örgütü saf dışı bırakmak için gizli göreve gider. Yavaşça bu örgütün içerisine sızan Nate, bir yandan rolünü iyi oynamaya çalışırken, bir yandan da kendi değerlerinden taviz vermemeye çalışır.
Galeri
Yorumlar
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Kesinlikle 5 para etmez bir film! 2 saatimiz boşa gitti! Fragmandaki hareketlilikle alakası yok! Konu hiç yok hele! Biz yandık siz de yanmayın.
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güzel bir filme benziyor
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