FBI ajanı Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazların üstün ırk olduğunu öngören bir örgütü saf dışı bırakmak için gizli göreve gider. Yavaşça bu örgütün içerisine sızan Nate, bir yandan rolünü iyi oynamaya çalışırken, bir yandan da kendi değerlerinden taviz vermemeye çalışır.