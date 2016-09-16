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Köstebek

Imperium

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Fragmanlar


Köstebek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

FBI ajanı Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazların üstün ırk olduğunu öngören bir örgütü saf dışı bırakmak için gizli göreve gider. Yavaşça bu örgütün içerisine sızan Nate, bir yandan rolünü iyi oynamaya çalışırken, bir yandan da kendi değerlerinden taviz vermemeye çalışır.

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Yorumlar

  • Kesinlikle 5 para etmez bir film! 2 saatimiz boşa gitti! Fragmandaki hareketlilikle alakası yok! Konu hiç yok hele! Biz yandık siz de yanmayın.

  • güzel bir filme benziyor

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Oyuncular ve ekip

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