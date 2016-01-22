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Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kudret Sabancı’nın yönettiği Köstebekgiller 2: Gölge´nin Tılsımı´n da Janset, İnci Türkay, Ali Nuri Türkoğlu ve Asena Keskinci gibi oyuncular yer almakta.

Galeri

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Yorumlar

  • Ben çok beğenmedim. İyi bir dinozor filminden sonra çok kısır kaldı.

  • harika olmus

  • cok harika olmus

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Oyuncular ve ekip

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