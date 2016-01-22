Sinema>Film Arşiv > Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı
Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aile
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Ocak 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Kudret Sabancı’nın yönettiği Köstebekgiller 2: Gölge´nin Tılsımı´n da Janset, İnci Türkay, Ali Nuri Türkoğlu ve Asena Keskinci gibi oyuncular yer almakta.
Galeri
Yorumlar
-
Ben çok beğenmedim. İyi bir dinozor filminden sonra çok kısır kaldı.
-
harika olmus
-
cok harika olmus
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.