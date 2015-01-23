Animasyon – Kurmaca film, Köstebekgiller: Perili Orman’da doğal güzellikleri yok ederek zenginliklerine zenginlik katmaya çalışan otel sahibi Fahri Fırfır ve otel müdürü Şehnaz Şıkır’a karşı, ormanı korumak için mücadele veren bir ailenin, sevimli köstebekler Boyo, Süslü, Kösteban, Köstepem ve Köstosun’la işbirliği sonucu yaşadığı maceralar anlatılıyor.