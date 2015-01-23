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Köstebekgiller: Perili Orman
3 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Animasyon – Kurmaca film, Köstebekgiller: Perili Orman’da doğal güzellikleri yok ederek zenginliklerine zenginlik katmaya çalışan otel sahibi Fahri Fırfır ve otel müdürü Şehnaz Şıkır’a karşı, ormanı korumak için mücadele veren bir ailenin, sevimli köstebekler Boyo, Süslü, Kösteban, Köstepem ve Köstosun’la işbirliği sonucu yaşadığı maceralar anlatılıyor.
Galeri
Yorumlar
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çocuklar için güzel. büyükler kendine göre değerlendirmesin
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benim kızım gitti çok beğendi.
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çocuklar gitmek istiyor ama pek beğenilmemiş anlaşılan
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Animeler oldukca kötü ve cok az daha cok insan karakterlerine ve diyoglarına yönelmiş. Benim kızımı film içine çekemedi Yine ticari mantelitesi ön planda. 10
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Nasıl giden varmı
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