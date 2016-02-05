Kötü Kedi Şerafettin
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Şubat 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Babalar ve oğullar dışında ameliyatla sincap olmak isteyen fare Rıza, romatizmaları yüzünden rutubetten uzak durmaya çalışan martı Rıfkı, intikam ateşiyle yanıp kavrulan Çizer, Şero´ya rağmen veresiye defterini doğrultmaya çalışan bakkal Şemistan, paragöz ev sahibi Hasene, muhabbet tellalı Cemil ve daha nice karakterlerle, çok tanıdık bir hikaye. Kötü Kedi Şerafettin, Beyoğlu´nda yaşayan; hayvanlıklarını koruyan hayvanlarla, insanlaşan hayvanların hikayelerinin anlatıldığı Türkiye´de yetişkinler için yapılmış ilk uzun metraj animasyon filmi.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Zombili hikaye ) 5 puan.
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Bence oldukça iyi yapilmis yerli bir animasyon filmi, konusu da oldukça insanı sarıp sarmalayan cinsten. sonuçta kötü kedi serafettinden bahsediyoruz küfürsüz olmaz zaten. bizim kadar küfür ediyor arkadaş iate
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Cizgi romandan haberi olmayan saf aileler cocuklariyla gelip sonra burada kotu yorum birakiyorlar. Nasil bir zeka cocukla kotu kedi sero\'ya gitmeyi gerektirir anlayamiyorum. Her animasyon cocuk icin mi oluyor?
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Aileler için inanılmaz kötü bir film Hala kendimiz adamakıllı bi animasyon yapamıyoruz Bu kadar küfür argo içki sigara olmamalı
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Berbat bir film. Turk cizgi filmini bile izdirap yapmislar. Sakin gitmeyin. Yazik gunah olur paraniza