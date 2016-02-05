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Kötü Kedi Şerafettin

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Fragmanlar


Kötü Kedi Şerafettin
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Babalar ve oğullar dışında ameliyatla sincap olmak isteyen fare Rıza, romatizmaları yüzünden rutubetten uzak durmaya çalışan martı Rıfkı, intikam ateşiyle yanıp kavrulan Çizer, Şero´ya rağmen veresiye defterini doğrultmaya çalışan bakkal Şemistan, paragöz ev sahibi Hasene, muhabbet tellalı Cemil ve daha nice karakterlerle, çok tanıdık bir hikaye. Kötü Kedi Şerafettin, Beyoğlu´nda yaşayan; hayvanlıklarını koruyan hayvanlarla, insanlaşan hayvanların hikayelerinin anlatıldığı Türkiye´de yetişkinler için yapılmış ilk uzun metraj animasyon filmi.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Zombili hikaye ) 5 puan.

  • Bence oldukça iyi yapilmis yerli bir animasyon filmi, konusu da oldukça insanı sarıp sarmalayan cinsten. sonuçta kötü kedi serafettinden bahsediyoruz küfürsüz olmaz zaten. bizim kadar küfür ediyor arkadaş iate

  • Cizgi romandan haberi olmayan saf aileler cocuklariyla gelip sonra burada kotu yorum birakiyorlar. Nasil bir zeka cocukla kotu kedi sero\'ya gitmeyi gerektirir anlayamiyorum. Her animasyon cocuk icin mi oluyor?

  • Aileler için inanılmaz kötü bir film Hala kendimiz adamakıllı bi animasyon yapamıyoruz Bu kadar küfür argo içki sigara olmamalı

  • Berbat bir film. Turk cizgi filmini bile izdirap yapmislar. Sakin gitmeyin. Yazik gunah olur paraniza

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Oyuncular ve ekip

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