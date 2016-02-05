Babalar ve oğullar dışında ameliyatla sincap olmak isteyen fare Rıza, romatizmaları yüzünden rutubetten uzak durmaya çalışan martı Rıfkı, intikam ateşiyle yanıp kavrulan Çizer, Şero´ya rağmen veresiye defterini doğrultmaya çalışan bakkal Şemistan, paragöz ev sahibi Hasene, muhabbet tellalı Cemil ve daha nice karakterlerle, çok tanıdık bir hikaye. Kötü Kedi Şerafettin, Beyoğlu´nda yaşayan; hayvanlıklarını koruyan hayvanlarla, insanlaşan hayvanların hikayelerinin anlatıldığı Türkiye´de yetişkinler için yapılmış ilk uzun metraj animasyon filmi.