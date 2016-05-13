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Kötü Komşular 2
Neighbors 2: Sorority Rising
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Kötü Komşular 2'de Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne ekibine Chloe Grace Moretz katılıyor. Ebeveynlerin komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde meydana gelen olayları konu alan filmin yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller oturuyor.
Galeri
Yorumlar
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İlk filme kanarak boş bir zamanımda gittim. Saçma sapan gereksiz bir 2.filmdi. Birincinin kalan kaymağını yemek için zırvalamışlar resmen. O paraya iskender yeseydim keşke. Film bitmeden salon boşaldı.
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