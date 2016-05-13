Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kötü Komşular 2 - Neighbors 2: Sorority Rising
Paylaş

Kötü Komşular 2

Neighbors 2: Sorority Rising

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kötü Komşular 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kötü Komşular 2'de Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne ekibine Chloe Grace Moretz katılıyor. Ebeveynlerin komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde meydana gelen olayları konu alan filmin yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller oturuyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İlk filme kanarak boş bir zamanımda gittim. Saçma sapan gereksiz bir 2.filmdi. Birincinin kalan kaymağını yemek için zırvalamışlar resmen. O paraya iskender yeseydim keşke. Film bitmeden salon boşaldı.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kötü Komşular 2 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kötü Komşular 2 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir