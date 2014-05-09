Kötü Komşular
Neighbors
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Taze ebeveynler Mac ve Kelly küçük kızlarıyla banliyöde, sevimli bir evde yaşamaktadırlar. Otuzlu yaşlarında olan çift hala içlerinde biraz popülerlik kaldığına inanmaktadırlar. Yetişkinliğe girmenin gerçeklikleriyle mücadele ederken hayatın bu bir sonraki aşamasının zor olacağı bellidir. Mac ve Kelly, yan evdeki yeni komşularının Teddy Sanders başkanlığındaki Delta Psi Beta Öğrenci Birliğinden olduklarını keşfettiklerinde onlarla iyi geçinmeye çalışırlar.
Galeri
Yorumlar
-
hayatımda izlediğim en en kötü fildi başlar başlamaz sinema salanunu terk etmek istedim paraya yazık oldu sakın ama sakın gitmeyin
-
arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu akşam gidiyorum. umarım pişman olmam
-
bütün komik sahnelerin fragmanda toplandığı filmlerden diildir umarım
-
zac efronu sevmezdim ama bu filmden sonra fikrim değişti. karakter zaten çok iyi o da çok iyi oynamış. kısacası güzel filmdi
-
gerçekten çok komik bi film. biz çok güldük. beğenmeyenler de vardır tabiiki ama beklentinizi yükseltmeden giderseniz eğlenirsiniz