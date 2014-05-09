Kötü Komşular

Taze ebeveynler Mac ve Kelly küçük kızlarıyla banliyöde, sevimli bir evde yaşamaktadırlar. Otuzlu yaşlarında olan çift hala içlerinde biraz popülerlik kaldığına inanmaktadırlar. Yetişkinliğe girmenin gerçeklikleriyle mücadele ederken hayatın bu bir sonraki aşamasının zor olacağı bellidir. Mac ve Kelly, yan evdeki yeni komşularının Teddy Sanders başkanlığındaki Delta Psi Beta Öğrenci Birliğinden olduklarını keşfettiklerinde onlarla iyi geçinmeye çalışırlar.