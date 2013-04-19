Kötü Ruh
Evil Dead
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Hayatı altüst olmuş genç bir kadın olan Mia, kendisine yardım etmeleri için ağabeyi David ve onun kız arkadaşı Natalie ile çocukluk arkadaşları Olivia ve Eric’ten kendisiyle birlikte aileden kalma bir kulübeye gitmelerini ister. Mia oraya vardıklarında ve içeriye girdiklerinde ise, terk edilmiş kulübeye birilerinin izinsiz girmiş olduğunu anlarlar.
Galeri
Yorumlar
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18 yaş sınırını doldurmuş beş kafadar bir kulübede kapalı kalıyor (bu kısmı klasik). Bu tür korku filmlerinde olduğu gibi Ölülerin Kitabı diye bir kitap bulurlar. Bu kitabı bulduktan sonra, macera başlar. Farketmeden ormanda yaşayan ve uyumakta olan şeytanları toplamaya başlıyorlar. Serbest kalan bu şeytanlarda birer birer gençleri ele geçiriyor ta ki geride hayatta kalmak için savaşan bir kişi kalana kadar bu tür filmlerin konuları hep böyledir. Ama güzel olmuş.
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bugün izledim ve etkilenmedim hemen konuya girdi ve devamında aynı şeyler diğer yarısında sıktı .. teksas katliamı favorim
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işte bu süper harikaaaa bir evil dead hayranı olarak tüylerim diken diken izledim filmi herkese tavsiye korkuyu iliklerinize kadar izleyeceksiniz filmin sonunda çıkmayın jenerikte sürpriz var eski filmi bilenlere :)
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burda izleyebilirmiyim?
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.Sinema salonuna giderken çekincelerim vardı. Bu kült filmin yeni versiyonu hayal kırıklığı yaratacak mıydı diye düşünmekten kendimi alamadım.Film başladığı andan itibaren çekincelerimde yok oldu.Neredeyse hiç durmayan tempo, yerinde ve iyi efektler, 80 lerin ruhu ile günümüz teknolojisinin mükemmel uyumu korku severleri tatmin edecek düzeydeydi.