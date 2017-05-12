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Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

King Arthur: Legend of the Sword

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Fragmanlar


Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Arthur çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern (Jude Law) taç giyer. Doğuştan kazanılan hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiç bir fikri olmayan Arthur, şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ama bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmaya mecbur bırakılır.

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