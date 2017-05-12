Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

Arthur çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern (Jude Law) taç giyer. Doğuştan kazanılan hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiç bir fikri olmayan Arthur, şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ama bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmaya mecbur bırakılır.