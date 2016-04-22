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Kral için Hologram
A Hologram for the King
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :22 Nisan 2016
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- Oyuncular :
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- Müzik :
Filmin Konusu
Kendi ülkesinde başarısız bir girişimci olan Amerikalı iş adamı Alan, çareyi Suudi Arabistan'a gitmekte bulur. Varlıklı kraliyete değişik fikirlerini sunma ve satma derdinde olan Alan'ı zorlu bir yolculuk beklemektedir.
Galeri
Yorumlar
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Senaryo açısından oldukça yetersiz kalmış bir film..3
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Dandik film ne anlattıgı belli değil izlenmez. Keske gitmeseydik (
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fazla birşey beklemeyin zaman kaybı
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Gercekten bir zaman kaybi idi.. Bu tarz yorumlari yapmayi sevmeyen biri olarak yaziyorum bu yorumu
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Değişik bi filmdi. Bayıldımmmm
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