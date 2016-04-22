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Kral için Hologram

A Hologram for the King

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Fragmanlar


Kral için Hologram
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kendi ülkesinde başarısız bir girişimci olan Amerikalı iş adamı Alan, çareyi Suudi Arabistan'a gitmekte bulur. Varlıklı kraliyete değişik fikirlerini sunma ve satma derdinde olan Alan'ı zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • Senaryo açısından oldukça yetersiz kalmış bir film..3

  • Dandik film ne anlattıgı belli değil izlenmez. Keske gitmeseydik (

  • fazla birşey beklemeyin zaman kaybı

  • Gercekten bir zaman kaybi idi.. Bu tarz yorumlari yapmayi sevmeyen biri olarak yaziyorum bu yorumu

  • Değişik bi filmdi. Bayıldımmmm

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Oyuncular ve ekip

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