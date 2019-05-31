Kral Midas’ın Hazinesi, şans eseri buldukları define haritasının peşine düşen üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Eskişehir’de yaşayan Kahveci İbrahim, Yunus ve Rambo Ali, bir gece başlarına geleceklerden habersiz, domuz avına çıkar. Domuzların peşine takılan üç kafadar, kendilerini bir anda çukurun içinde bulur. Çukurdan kendirlerini kurtarmaya çalışan ekip, bu sırada çukurun içerisinde bir madalyon bulur. Hayatlarının değişeceğinden bihaber madalyonu kurcalamaya başlayan üç arkadaş, madalyonun içinde bir harita olduğunu fark eder. Ellerinde tuttukları kağıt, Kral Midas’ın hazinesine ait olduğu sanılan define haritasıdır. Turnayı gözünden vurduklarını düşünen ekip, vakit kaybetmeden hazinenin peşine düşer. Onlara bu maceralarında, Alamancı Cingöz, Rehber Ömer ve Seyyar Hoca da eşlik eder. Hazineye ortak olan 6 kişi, çıktıkları bu yolculukta, başlarını beladan uzat tutamaz. Düzenbaz bir iş insanı olan David ve adamlarını peşinde takan ekip, kendilerini büyük bir kaosun içerisinde bulur.