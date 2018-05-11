Kral Şakir Oyun Zamanı

BKM yapımı animasyon film, laboratuvar deneyi sonucu açılan kapı ile birlikte kendilerini cep telefonu oyunlarının dünyasında bulan Şakir ve ailesinin hikâyesini anlatıyor. Seslendirme kadrosunda Atilla Şendil, Levent Ünsal, Mustafa Oral, Didem Atlıhan, Sema Kahriman gibi isimler var.