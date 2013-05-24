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Kral Yolu - Olba Krallığı
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aile, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Anne ve babası arkeolog olan 10 - 11 yaşlarında bir çocuğun dedesiyle birlikte İstanbul’dan Erdemli’ye devam eden macerası. Helenistik dönem kenti olan Erdemli’de bir kazı çalışmasında başlayan, çocukların buldukları harita ile kendilerini karışık bir macera içinde bulmalarıyla devam eden bir film. Genel hikâyenin içinde fantastik ögeler de bulunuyor.
Galeri
Yorumlar
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çocuklar için iyi ama büyükler için sıkıcı
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bu film ne ara çekildi hiç reklamı yapılmadı?
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galiba başka cocuk filmi yok vizyonda?
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iki ay sonra televizyonda yayınlanır kesin boşuna para vermeyin
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