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Kral Yolu - Olba Krallığı

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Fragmanlar


Kral Yolu - Olba Krallığı
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Anne ve babası arkeolog olan 10 - 11 yaşlarında bir çocuğun dedesiyle birlikte İstanbul’dan Erdemli’ye devam eden macerası. Helenistik dönem kenti olan Erdemli’de bir kazı çalışmasında başlayan, çocukların buldukları harita ile kendilerini karışık bir macera içinde bulmalarıyla devam eden bir film. Genel hikâyenin içinde fantastik ögeler de bulunuyor.

Galeri

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Yorumlar

  • çocuklar için iyi ama büyükler için sıkıcı

  • bu film ne ara çekildi hiç reklamı yapılmadı?

  • galiba başka cocuk filmi yok vizyonda?

  • iki ay sonra televizyonda yayınlanır kesin boşuna para vermeyin

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Oyuncular ve ekip

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