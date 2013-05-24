Kral Yolu - Olba Krallığı

Anne ve babası arkeolog olan 10 - 11 yaşlarında bir çocuğun dedesiyle birlikte İstanbul’dan Erdemli’ye devam eden macerası. Helenistik dönem kenti olan Erdemli’de bir kazı çalışmasında başlayan, çocukların buldukları harita ile kendilerini karışık bir macera içinde bulmalarıyla devam eden bir film. Genel hikâyenin içinde fantastik ögeler de bulunuyor.