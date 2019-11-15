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Kraliçe Lear

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Kraliçe Lear
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Filmin Konusu

Toroslar'da bir avuç köylü kadın, 2000'li yılların başında bir araya gelerek bit tiyatro topluluğu kurar. Arslanköy Tiyatro Ekibi adını verdikleri topluluk sayesinde hayatları değişen kadınlar, yaşamlarını sahneye taşımaya başlar. Bu sefer kendilerine farklı bir amaç edinen kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemeyi planlar. Suyun bile zor ulaştığı köylerde oyun sergilemek için yola koyulan kadınların dünyası bu süreçte Kral Lear'ın dünyası ile iç içe geçer.

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