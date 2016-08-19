Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV

Kutsal Kristal'in evi olan büyülü Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in (Sean Bean) emrinde, kralın büyü gücüyle donatılmış Nyx (Aaron Paul) ve bir grup seçilmiş askerden oluşan Kingsglaive birliği yer almaktadır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. İmparatorluğun ezici askeri gücü karşısında daha fazla dayanamayan Kral Regis zorlu bir kararla karşı karşıya kalır – oğlu Prens Noctis ile Niflheim'ın tutsağı Tenebrae Prensesi Lunafreya'yı (Lena Headey) evlendirmek ve topraklarının hakimiyetini imparatorluğun emrine vermek. Kralın pes etmesine rağmen kısa sürede imparatorluğun kötü emellerini gerçekleştirmesi için hiçbir şey uğruna durmayacağı belli olur. Şimdi Niflheim İmparatorluğu ve dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir.