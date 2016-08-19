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Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV

Kingsglaive: Final Fantasy XV

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kutsal Kristal'in evi olan büyülü Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in (Sean Bean) emrinde, kralın büyü gücüyle donatılmış Nyx (Aaron Paul) ve bir grup seçilmiş askerden oluşan Kingsglaive birliği yer almaktadır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. İmparatorluğun ezici askeri gücü karşısında daha fazla dayanamayan Kral Regis zorlu bir kararla karşı karşıya kalır – oğlu Prens Noctis ile Niflheim'ın tutsağı Tenebrae Prensesi Lunafreya'yı (Lena Headey) evlendirmek ve topraklarının hakimiyetini imparatorluğun emrine vermek. Kralın pes etmesine rağmen kısa sürede imparatorluğun kötü emellerini gerçekleştirmesi için hiçbir şey uğruna durmayacağı belli olur. Şimdi Niflheim İmparatorluğu ve dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir.

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Yorumlar

  • bu puani neye göre veriyolarsa acaba...en mal film odulunu alır kesin sanırım puanlamaya bu açıdan bakildi.zaman kaybı ne olduğunu anlasam film bitti bisi anlamadım konusuz..saçmalık...

  • oyunu olduğunu bile bilmiyordum ya ) gittik bi kere . neyse olsun . en azından adamlar böyle bi film yapabiliyorlar onu gördük .

  • Bu filme 8 puan vermek gerçekten adil olmamış. Oyunu oyna oynama ...gerçekten zaman kaybı , izledim saatlerime yazık ...puana aldandım

  • eger oyununu oynamadıysanız bı ok anlamazsınız oyununu oynamayan gitmesin gardaş yoksa saçma sapan yorumlar yazarsınız aşagıdakiler gibi

  • Parası ve zamanı çok olan gitsin.

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Oyuncular ve ekip

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