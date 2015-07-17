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Krallar Kulübü

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Fragmanlar


Krallar Kulübü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Krallar Kulübü’nde, senelerdir biriktirdiği parasıyla, çalıştığı oteli satın almak isteyen Kaan ve arkadaşlarının, Mafyatik Filozof Cumali’nin ortaya çıkmasıyla birlikte içine düştükleri komik olaylar anlatılıyor. Filmin öykü ve senaryosu Yerkan Kahraman’a ait.

Galeri

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