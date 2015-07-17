Sinema>Film Arşiv > Krallar Kulübü
Krallar Kulübü
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Krallar Kulübü’nde, senelerdir biriktirdiği parasıyla, çalıştığı oteli satın almak isteyen Kaan ve arkadaşlarının, Mafyatik Filozof Cumali’nin ortaya çıkmasıyla birlikte içine düştükleri komik olaylar anlatılıyor. Filmin öykü ve senaryosu Yerkan Kahraman’a ait.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.