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Kripto Vurgun

Crypto

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Kripto Vurgun
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Filmin Konusu

Kripto Vurgun, genç bir kara para aklamayla mücadele ajanına odaklanıyor. Karmakarışık bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan, değişen ekonomik düzende aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan babası ve abisinin yaşadığı memleketi New York’a gelir. Ajan kısa süre içerisinde kendini, gizemli bir sanat simsarının, kripto para meraklısından siber dedektife dönüşen bir adamın ve acımasız müşterilerinin ihaleleriyle ilgilenen yozlaşmış bir muhasebecinin içinde yer aldığı tehlikeli bir yeraltı dünyasında tuzağa düşmüş halde bulur.

Galeri

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