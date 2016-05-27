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Sinema>Film Arşiv >  Kronik - Chronic
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Kronik

Chronic

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Fragmanlar


Kronik
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

David; zorlu, talepkâr mesleği gereği bir yandan hastalarıyla yakınlaşmak zorunda kalırken bir yandan da duygusal açıdan tükenmektedir. Özel hayatında çekingen, beceriksiz ve muhtaçtır. Omuzlarındaki yük dayanılmaz hale geldiğinde, yüzünü geçmişe

dönmek zorunda kalacaktır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Konusu cezbedici ancak senaryo geçişleri zayıf olmuş. Buna rağmen ben beğendim. Durağan aksiyondan uzak karakter ve çatışmalar hakim filmde. Gizem kısmı tam ılmamış ama yinede izlenebilir. Filmi sakin bir zamanda izleyin derim

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Oyuncular ve ekip

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