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Kronik
Chronic
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :27 Mayıs 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
David; zorlu, talepkâr mesleği gereği bir yandan hastalarıyla yakınlaşmak zorunda kalırken bir yandan da duygusal açıdan tükenmektedir. Özel hayatında çekingen, beceriksiz ve muhtaçtır. Omuzlarındaki yük dayanılmaz hale geldiğinde, yüzünü geçmişe
dönmek zorunda kalacaktır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Konusu cezbedici ancak senaryo geçişleri zayıf olmuş. Buna rağmen ben beğendim. Durağan aksiyondan uzak karakter ve çatışmalar hakim filmde. Gizem kısmı tam ılmamış ama yinede izlenebilir. Filmi sakin bir zamanda izleyin derim
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