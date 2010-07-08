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Ku nao ren de xiao
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Çin
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Hong Pan , Yi Qin , Shisui Qiu , Zhaosen Hong , Fei Gong , Qi Qiao , Zhiyu Li , Zhi Cheng , Mu Bai , Hengzhi Fu devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
- Dağıtıcı :Shanghai Film Studios
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