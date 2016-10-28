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Sinema>Film Arşiv >  Kubo ve Sihirli Telleri - Kubo and the Two Strings
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Kubo ve Sihirli Telleri

Kubo and the Two Strings

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Fragmanlar


Kubo ve Sihirli Telleri
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Zeki ve iyi kalpli Kubo, Hosato, Akihiro ve Kameyo'nun da yaşadığı sahil kentinde insanlara hikayeler anlatarak mütevazı bir hayat sürmektedir. Ancak, diğerlerine göre daha sessiz olan varlığı, bir gün eski bir kan davasının peşine düşen kötü bir ruhu kazara çağırmasıyla bozulur.

Artık kaçmak zorunda olan Kubo, güçlerini Maymun ve Böcek'le birleştirir. Ailesini kurtarmak ve dünyanın gördüğü en büyük samuray savaşçısı olan şehit babasının gizemini çözmek için heyecanlı bir sefere çıkar. Kubo, mirasının sırrını ortaya çıkarmak, ailesini yeniden bir araya getirmek ve kahramanlık kaderini yerine getirmek için sihirli müzik enstrümanı samiseninin yardımıyla, intikam peşinde olan Ay Kralı ve kötü ikiz kız kardeşlerin de aralarında yer aldığı tanrılarla ve canavarlarla savaşmak zorundadır.

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