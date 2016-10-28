Kubo ve Sihirli Telleri

Zeki ve iyi kalpli Kubo, Hosato, Akihiro ve Kameyo'nun da yaşadığı sahil kentinde insanlara hikayeler anlatarak mütevazı bir hayat sürmektedir. Ancak, diğerlerine göre daha sessiz olan varlığı, bir gün eski bir kan davasının peşine düşen kötü bir ruhu kazara çağırmasıyla bozulur.

Artık kaçmak zorunda olan Kubo, güçlerini Maymun ve Böcek'le birleştirir. Ailesini kurtarmak ve dünyanın gördüğü en büyük samuray savaşçısı olan şehit babasının gizemini çözmek için heyecanlı bir sefere çıkar. Kubo, mirasının sırrını ortaya çıkarmak, ailesini yeniden bir araya getirmek ve kahramanlık kaderini yerine getirmek için sihirli müzik enstrümanı samiseninin yardımıyla, intikam peşinde olan Ay Kralı ve kötü ikiz kız kardeşlerin de aralarında yer aldığı tanrılarla ve canavarlarla savaşmak zorundadır.