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Küçük Cadı

Die kleine Hexe (The Little Witch)

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Küçük Cadı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ormanın en iyi cadısı olmaya karar veren ve kuzgunu Abraxas ile bir maceraya atılan genç bir cadının hikâyesi

Galeri

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