Küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatan Küçük Esnaf’ın başrollerini İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt paylaşıyor. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel var.