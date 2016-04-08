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Küçük Esnaf

0 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Küçük Esnaf
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (23 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatan Küçük Esnaf’ın başrollerini İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt paylaşıyor. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel var.

Galeri

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Yorumlar

  • Son zamanlardaki saçma komedi filmlerindekinden daha uzak bir senaryosu vardı. Ben keyif aldım. Gülerek çıktım salondan. Tavsiye olunur. Yorumlar birbirine tezat görünüyor fakat bir filmden hoşlanıp hoşlanmayacağınız tamamen yapınızla alakalı. İyi seyirler.

  • Film izlenebilir bir aile komedisi. Tabi ki çok şey beklemeyin, çok komik sahneleri yok, ama ara ara gulmek isterseniz tavsiye edilebilir. 10 üzerinden 6 puan alır.

  • sıkıcı

  • cok asiri komik olmasada hikaye gayet iyiydi

  • berbat berbat berbat ötesi bir film sinemada uykum geldi valla.... duygusallık komediden daha fazlaydı sakın gitmeyin !!!!

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Oyuncular ve ekip

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