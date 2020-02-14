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Küçük Kadınlar
Little Women
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Filmin Konusu
Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı Little Women, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikâyesini anlatıyor.
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