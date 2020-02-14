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Küçük Kadınlar

Little Women

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Küçük Kadınlar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :14 Şubat 2020
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı Little Women, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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