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Küçük Kahramanlar

Gnome Alone

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Fragmanlar


Küçük Kahramanlar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : Kanada
  • Gösterim Tarihi :9 Mart 2018
  • Süre :85 dk.

 

Filmin Konusu

Cücelerin, yıllarca gezegeni başka bir dünyadan evi istila eden Troggs adındaki tehditkar küçük canavarlardan korudukları ortaya çıkar...

Galeri

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