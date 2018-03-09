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Küçük Kahramanlar
Gnome Alone
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Cücelerin, yıllarca gezegeni başka bir dünyadan evi istila eden Troggs adındaki tehditkar küçük canavarlardan korudukları ortaya çıkar...
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