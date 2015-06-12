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Küçük Karmaşa
A Little Chaos
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Yıllardan 1682. Peyzaj mimarı Sabine’ye bir gün beklenmedik bir davet gelir. Sabine, Kral 14. Louis’nin sarayında çalışmak için görüşme gerçekleştirir. Kral’ın tasarımcısı Andre, Sabine’in Versay Sarayı’ndaki ana bahçelerden birini dizayn etmesi için seçer. Geçmişindeki trajedilere rağmen, Sabine ile Andre arasındaki ilişki, ikisinin de yaratıcılığını ortaya çıkarır.
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