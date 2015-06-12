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Küçük Karmaşa

A Little Chaos

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Fragmanlar


Küçük Karmaşa
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yıllardan 1682. Peyzaj mimarı Sabine’ye bir gün beklenmedik bir davet gelir. Sabine, Kral 14. Louis’nin sarayında çalışmak için görüşme gerçekleştirir. Kral’ın tasarımcısı Andre, Sabine’in Versay Sarayı’ndaki ana bahçelerden birini dizayn etmesi için seçer. Geçmişindeki trajedilere rağmen, Sabine ile Andre arasındaki ilişki, ikisinin de yaratıcılığını ortaya çıkarır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar
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