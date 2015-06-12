Küçük Karmaşa

Yıllardan 1682. Peyzaj mimarı Sabine’ye bir gün beklenmedik bir davet gelir. Sabine, Kral 14. Louis’nin sarayında çalışmak için görüşme gerçekleştirir. Kral’ın tasarımcısı Andre, Sabine’in Versay Sarayı’ndaki ana bahçelerden birini dizayn etmesi için seçer. Geçmişindeki trajedilere rağmen, Sabine ile Andre arasındaki ilişki, ikisinin de yaratıcılığını ortaya çıkarır.