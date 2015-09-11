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Küçük Kurtarıcılar
Der Kleine Medicus - Geheimnisvolle Mission im Körper (The Little Medic - S
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Süre :78 dk.
Filmin Konusu
Büyükbabası ve büyükannesi ile birlikte sevimli bir kasabada yaşayan 12 yaşındaki Nano kötü bir olaya tanıklık eder. Tehlikeli professör Schlotter Nono’nun büyükbabasına uzaktan kontrol edebileceği bir robot enjekte etmistir. Bunu farkeden Nano hemen Doktor X’ten yardım ister. Bu sırada Dahi doktor Mikro Minitek ve Dr X tıbbi bir keşif üzerinde çalışmakta, insan vücunu incelemek üzere minyatür bir denizaltı projesi için test yapmaktadırlar.
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