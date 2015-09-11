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Küçük Kurtarıcılar

Der Kleine Medicus - Geheimnisvolle Mission im Körper (The Little Medic - S

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Fragmanlar


Küçük Kurtarıcılar
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Büyükbabası ve büyükannesi ile birlikte sevimli bir kasabada yaşayan 12 yaşındaki Nano kötü bir olaya tanıklık eder. Tehlikeli professör Schlotter Nono’nun büyükbabasına uzaktan kontrol edebileceği bir robot enjekte etmistir. Bunu farkeden Nano hemen Doktor X’ten yardım ister. Bu sırada Dahi doktor Mikro Minitek ve Dr X tıbbi bir keşif üzerinde çalışmakta, insan vücunu incelemek üzere minyatür bir denizaltı projesi için test yapmaktadırlar.

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