Küçük Şeyler, beyaz yaka yaşam tarzına sahip olan Onur ve Bahar'ın hayatına odaklanıyor. Çiftin yaşadığı kavgalar, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda “Babamın Kanatları” filmiyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor.