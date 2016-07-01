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Küçük Şövalye Trenk
Trenk, the Little Knight
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :1 Temmuz 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :75 dk.
Filmin Konusu
Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek bir
turnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerden
birinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenk
babasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için bir
açık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindanda
olması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenk
babasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.
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