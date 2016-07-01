Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Küçük Şövalye Trenk - Trenk, the Little Knight
Paylaş

Küçük Şövalye Trenk

Trenk, the Little Knight

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Küçük Şövalye Trenk
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek bir

turnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerden
birinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenk
babasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için bir
açık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindanda
olması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenk
babasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Küçük Şövalye Trenk filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Küçük Şövalye Trenk filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir