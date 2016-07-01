Küçük Şövalye Trenk

Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek bir

turnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerden

birinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenk

babasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için bir

açık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindanda

olması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenk

babasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.