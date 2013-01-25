Küçük Tatlı Zürafa

Yaşlı bir adam onu çevreleyen çocuklara geçmişten gelen, ilginç bir hikaye anlatır: 10 yaşında bir çocuk olan Maki'nin en yakın arkadaşı ve annesini kaybetmiş bir zürafadır. Çöl prensi Hasan, Paşa tarafından Zürafayı Fransa'ya götürmekle görevlendirilmiştir. Fakat bu görevin yerine getirilmemesi için her şeyi yapmaya kararlı olan Maki, canı pahasına onları takip edip Zürafa'yı doğduğu topraklara geri götürmek için uğraşır. Onları Sudan'dan Paris'e götürecek olan bu uzun yolculuk İskenderiye, Marsilya ve Alp'lerden geçerek onları bambaşka maceralara sürükler.