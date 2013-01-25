Küçük Tatlı Zürafa
Zarafa
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :25 Ocak 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :78 dk.
Filmin Konusu
Yaşlı bir adam onu çevreleyen çocuklara geçmişten gelen, ilginç bir hikaye anlatır: 10 yaşında bir çocuk olan Maki'nin en yakın arkadaşı ve annesini kaybetmiş bir zürafadır. Çöl prensi Hasan, Paşa tarafından Zürafayı Fransa'ya götürmekle görevlendirilmiştir. Fakat bu görevin yerine getirilmemesi için her şeyi yapmaya kararlı olan Maki, canı pahasına onları takip edip Zürafa'yı doğduğu topraklara geri götürmek için uğraşır. Onları Sudan'dan Paris'e götürecek olan bu uzun yolculuk İskenderiye, Marsilya ve Alp'lerden geçerek onları bambaşka maceralara sürükler.
Galeri
Yorumlar
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çocuklar çok sıkılr bence götüremyin sayın ebeveynler:)))
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hiç sevmedim fragmanıda çok antipatik geldi
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bu neya buzamanda böle işler mi kaldı
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aslan kral gibi bu film 3d değil demekki
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burak özçüvüt seslendirmiş