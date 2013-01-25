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Küçük Tatlı Zürafa

Zarafa

4 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Küçük Tatlı Zürafa
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yaşlı bir adam onu çevreleyen çocuklara geçmişten gelen, ilginç bir hikaye anlatır: 10 yaşında bir çocuk olan Maki'nin en yakın arkadaşı ve annesini kaybetmiş bir zürafadır. Çöl prensi Hasan, Paşa tarafından Zürafayı Fransa'ya götürmekle görevlendirilmiştir. Fakat bu görevin yerine getirilmemesi için her şeyi yapmaya kararlı olan Maki, canı pahasına onları takip edip Zürafa'yı doğduğu topraklara geri götürmek için uğraşır. Onları Sudan'dan Paris'e götürecek olan bu uzun yolculuk İskenderiye, Marsilya ve Alp'lerden geçerek onları bambaşka maceralara sürükler.

Galeri

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Yorumlar

  • çocuklar çok sıkılr bence götüremyin sayın ebeveynler:)))

  • hiç sevmedim fragmanıda çok antipatik geldi

  • bu neya buzamanda böle işler mi kaldı

  • aslan kral gibi bu film 3d değil demekki

  • burak özçüvüt seslendirmiş

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Seslendirenler ve ekip

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