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Küçük Vampir 3D
The Little Vampire 3D
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Küçük Vampir 3D, ailesini bir vampir avcısından korumak isteyen genç vampir Rudolph ile korkutucu şeylere ilgisi olan Tony'nin hikâyesini anlatıyor.
Rudolph adındaki küçük vampirin ailesi acımasız bir vampir avcısının tehdidi altındadır. Rudolph tam da bu sıralarda kendi yaşıtı bir ölümlü ile tanışır. Tony adındaki bu çocuk eski şatolar, mezarlıklar gibi korkutucu şeyler ile çok ilgilidir. Arkadaş olan ikili Rudolph'un ailesini kurtarmaya çalışacaktır.
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