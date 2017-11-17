Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Küçük Vampir 3D - The Little Vampire 3D
Paylaş

Küçük Vampir 3D

The Little Vampire 3D

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Küçük Vampir 3D
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Küçük Vampir 3D, ailesini bir vampir avcısından korumak isteyen genç vampir Rudolph ile korkutucu şeylere ilgisi olan Tony'nin hikâyesini anlatıyor.
Rudolph adındaki küçük vampirin ailesi acımasız bir vampir avcısının tehdidi altındadır. Rudolph tam da bu sıralarda kendi yaşıtı bir ölümlü ile tanışır. Tony adındaki bu çocuk eski şatolar, mezarlıklar gibi korkutucu şeyler ile çok ilgilidir. Arkadaş olan ikili Rudolph'un ailesini kurtarmaya çalışacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Küçük Vampir 3D filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Küçük Vampir 3D filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir