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Küf
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Basri, demir yollarında yol bekçisi olarak çalışmaktadır ve yalnızdır. Tek oğlu olan Seyfi tam 18 yıl önce, okuduğu üniversitede öğrenciyken gözaltına alınmış ve o günden sonra hiç kimse Seyfi'den haber alamamıştır. Bu durumda ne ölüdür Seyfi, ne sağ... ne vardır ne de yok... Oğlu kaybolduktan altı yıl sonra da karısı ölmüştür Basri'nin. Basri, oğlunun kaybından sonra, kendisini yavaş yavaş toplumdan soyutlamaya başlamıştır. Onu günden güne çepeçevre saran bir umut yaşatmıştır bugüne kadar.
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