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Kü´fa: Cin Kapanı

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Fragmanlar


Kü´fa: Cin Kapanı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki sevgili bir köy evinde tatil planlar ama tatil onlara kötü sürprizler hazırlamaktadır.

Galeri

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Yorumlar

  • Ucuz maliyetli kısa metrajlar. Kötü yapıla yapıla iyi ortaya cıkar sinemacılıkta ilerliyoruz

  • ulan ipini kparan film yapmış

  • hasan karacadag diyorum baska bisi demiyorum abi. dabbe 4 benim tum fikirlerimi degistirdi.

  • hasan karacadağ ve alper mestçi haricinde izlenmez

  • Cinli filmler yaptılar bu sene 10 küsür tane ama bu cinler nesnemi anasını satayım birde kapanlısını yaptılar.Oldu olacak birde çuvala koyalım )

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