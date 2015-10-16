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Kü´fa: Cin Kapanı
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
İki sevgili bir köy evinde tatil planlar ama tatil onlara kötü sürprizler hazırlamaktadır.
Galeri
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Yorumlar
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Ucuz maliyetli kısa metrajlar. Kötü yapıla yapıla iyi ortaya cıkar sinemacılıkta ilerliyoruz
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ulan ipini kparan film yapmış
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hasan karacadag diyorum baska bisi demiyorum abi. dabbe 4 benim tum fikirlerimi degistirdi.
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hasan karacadağ ve alper mestçi haricinde izlenmez
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Cinli filmler yaptılar bu sene 10 küsür tane ama bu cinler nesnemi anasını satayım birde kapanlısını yaptılar.Oldu olacak birde çuvala koyalım )
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