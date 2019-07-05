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Kül En Saf Beyazdır
Jiang hu er nv (Ash Is Purest White)
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Filmin Konusu
Filmde, Çin’in suç dolu yeraltı şehrinde yaşanan 2001’den 2017’ye kadar uzanan destansı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Çin’de genç bir dansçı olan Qiao, şehrin gangsterlerinden olan Bin’e aşık olur. Qiao, çeteler arasında çıkan bir kavgada Bin’i korumak için ateş eder. Bu onun 5 yıl hapis yatmasına neden olur. Qiao, cezası bitip serbest bırakılınca Bin’e ulaşmaya çalışır.
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