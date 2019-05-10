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Kulyas: Lanetin Bedeli

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Kulyas: Lanetin Bedeli
  • IMDB Puanı : -
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :10 Mayıs 2019

 

Filmin Konusu

Kulyas: Lanetin Bedeli, Kulyas cin kabilesinin vahşetiyle karşı karşıya kalan gençlerin hikayesini konu ediyor. Kulyas kabilesinin cinleri, yüzyıllar önce büyücü Potifar tarafından hapsedilmiştir ancak insanoğlunun hırsı onların yüzyıllar sonra serbest kalmasına neden olur. İnsanlarla bedeli oldukça ağır olan bir anlaşma yapan cin kabilesinin lideri Mureh, her yıl bir insanı kurban olarak alacak ve aldığı bedeni kullanarak insana dönüşebilecektir. Ancak bu kurban ile birlikte, insanların hırsları da alınmış olur. Yıllar boyu yüzlerce can alan ve yine de doymayan Mureh, yeni kurbanların gelmesini beklemektedir. Tam da bu sırada Anıl, Görkem, Beyza ve Defne adında dört genç, fotoğraf yarışması için Mureh’in yaşadığı kasabaya gelir. Kalacakları oteli bulamayan gençler, çareyi köyün hocası Kanber’den yardım istemekte bulur. Hoca tarafından misafirhaneye yerleştirilen gençler, burada cinlerin vahşeti ile karşı karşıya kalacaktır.

Galeri

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