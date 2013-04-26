Ayşe, İç Anadolu’nun bir köyünden gelin olarak, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gider. Ailenin annesi Fatma, üzerine kuma getirilmesine razıdır, hatta bu onun fikridir, zira yakalandığı kansere yenik düştüğünde eşinin ve çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmek ister. Fakat ailenin iki kızı, kendileri ile yaşıt olan kumayı kabullenemezler. Kısa bir süre sonra ailenin tüm dengelerini alt üst olur.