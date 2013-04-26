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Kuma

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Fragmanlar


Kuma
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2012
  • Gösterim Tarihi :26 Nisan 2013

 

Filmin Konusu

Ayşe, İç Anadolu’nun bir köyünden gelin olarak, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gider. Ailenin annesi Fatma, üzerine kuma getirilmesine razıdır, hatta bu onun fikridir, zira yakalandığı kansere yenik düştüğünde eşinin ve çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmek ister. Fakat ailenin iki kızı, kendileri ile yaşıt olan kumayı kabullenemezler. Kısa bir süre sonra ailenin tüm dengelerini alt üst olur.

Galeri

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Yorumlar

  • keşke böyle filmleri daha çok görsek ekranda

  • kadının töre karşısındaki çaresizliğini anlatan bi film daha. yapanların eline sağlık

  • merakla beklediğim film. özellikle fragmanda başroldeki kızın sahneleri çok etkileyici.

  • fragman gerçekten iyi ve etkileyici. başrol oyuncusu da bence çok yakışmış rolüne. konu zaten artık hepimizin bildiği acı bir gerçek. kuma kavramını işleyen bu film kaçmamalı

  • umarım gişede hakettiği yeri bulur. bu tarz konular daha çok işlensin daha çok insan izlesinki artık kurtulalım şu töre belasından

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