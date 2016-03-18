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Kung Fu Panda 3
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Po´nun uzun süredir kayıp olan panda babası ortaya çıkınca tekrar bir araya gelirler. İkili müthiş yeni pandalarla tanışmak için gizli panda cennetine doğru yola çıkarlar. Ancak doğaüstü kötü adam Kai´nin, bütün Çin´deki kung fu ustalarını yenmeye başlaması üzerine, Po imkansız bir görevi yerine getirmeye çalışır. Bir köy dolusu cana yakın, sakar pandayı eğitmeli ve onları Panda ustası haline getirmelidir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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berbattı,espri diye birşey yok.Seriyi daha fazla uzatmamalılar!
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Hem güldüm hem eğlendim. Favori animasyon filmlerimden birisi. Kaçırmayın
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