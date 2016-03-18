Kung Fu Panda 3

Po´nun uzun süredir kayıp olan panda babası ortaya çıkınca tekrar bir araya gelirler. İkili müthiş yeni pandalarla tanışmak için gizli panda cennetine doğru yola çıkarlar. Ancak doğaüstü kötü adam Kai´nin, bütün Çin´deki kung fu ustalarını yenmeye başlaması üzerine, Po imkansız bir görevi yerine getirmeye çalışır. Bir köy dolusu cana yakın, sakar pandayı eğitmeli ve onları Panda ustası haline getirmelidir.