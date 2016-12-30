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Sinema>Film Arşiv >  Kurbağa Krallığı: Buz Macerası - Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission
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Kurbağa Krallığı: Buz Macerası

Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission

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Fragmanlar


Kurbağa Krallığı: Buz Macerası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yağmur, başkentteki bir seri patlamanın ardından Kurbağa Krallığı'na geri döner. Bu büyük panik içerisinde halk şehirden kaçmaya çalışırken, bir bukalemun "Kristal Kurbağa artık Kurbağa Krallığı korumuyor! Sonumuz yakın!" yazılı bildiri dağıtmaktadır. Kurbağa Kral topraklarının efsanevi koruyucusunun tehlikede olduğunu açıklar. Prenses ise saraydan kaçmanın bir yolunu bulup, sınırda bekleyen Yağmur ve adamlarına katılır. Gizemli olayların ardında Tek Gözün olduğundan şüphelenen Prenses, farkında olmadan ilk tuzağa doğru ilerlemektedir.

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Yorumlar
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