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Kurbağa Krallığı
Frog Kingdom
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- IMDB Puanı : 3.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Spor, Macera
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Çin
- Gösterim Tarihi :11 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Özgür ruhlu kurbağa prensesin evlenmemek için erkek kılığına girmesiyle, ona yardımcı olan yol arkadaşlarının başından geçen macera dolu serüveni anlatılıyor.
Galeri
Yorumlar
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Kurbağa krallığı 7 yaşında ki kızımla gittim. Bu film izlemeye değmez. Boşuna zaman kaybı.
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