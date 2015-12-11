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Kurbağa Krallığı

Frog Kingdom

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Fragmanlar


Kurbağa Krallığı
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Özgür ruhlu kurbağa prensesin evlenmemek için erkek kılığına girmesiyle, ona yardımcı olan yol arkadaşlarının başından geçen macera dolu serüveni anlatılıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Kurbağa krallığı 7 yaşında ki kızımla gittim. Bu film izlemeye değmez. Boşuna zaman kaybı.

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