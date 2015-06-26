Ribbit, diğer tüm kurbağalardan farklı olarak suya girmekten ve zıplamaktan nefret etmektedir. Herkesten oldukça farklı olan Ribbit, kendisini ait hissetmediği bu kurbağalar dünyasında aklı sorularla doludur ve kimlik bunalımı yaşamaktadır. Bir yarasa tarafından kazara hipnotize edilen Ribbit, kendisinin insan bir prens olduğuna inanır ve gerçek kimliğini bulmak, prenses tarafından öpülüp insana dönüşmek için en yakın arkadaşı uçan sincap ile büyük bir maceraya atılır. Acaba kurbağa prens, aşkın aslında gözlerinin önünde olduğunu farkedecek midir?