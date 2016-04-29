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Sinema>Film Arşiv >  Kurdun Uyanışı - Wolf Totem (3D)
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Kurdun Uyanışı

Wolf Totem (3D)

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Fragmanlar


Kurdun Uyanışı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çin'de meydana gelen 1967'de ki büyük kültür devrimi esnasında, genç bir yerel öğrenci, Moğol çobanlarla yaşamaya gönderilir, genç çocuk burada bir kurt yavrusunu koruması altına alır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • degisik bi konusu var surekliyici bi film degil

  • Fena değil..10 üzerinden 5

  • Güzel görünüyor

  • tek kelimeyle mukenbel

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Oyuncular ve ekip

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