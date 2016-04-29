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Kurdun Uyanışı
Wolf Totem (3D)
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Çin
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Çin'de meydana gelen 1967'de ki büyük kültür devrimi esnasında, genç bir yerel öğrenci, Moğol çobanlarla yaşamaya gönderilir, genç çocuk burada bir kurt yavrusunu koruması altına alır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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degisik bi konusu var surekliyici bi film degil
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Fena değil..10 üzerinden 5
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Güzel görünüyor
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tek kelimeyle mukenbel
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