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Kurt Baskını

The Pack

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Fragmanlar


Kurt Baskını
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir çiftlik evinde kalan Wilson´lar, bir gece çiftliğin içine sızmayı başaran vahşi bir kurt sürüsünün ürkütücü ve kanlı saldırılarına maruz kalırlar. Geceyi atlatmaları için birlik olup kurtlarla mücadele ederek hayatta kalmak zorundadırlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Boşuna izlemeyin zaman kaybı Filim olmamış hep akşam çekilmiş Buna benzer film izlemek isteyen vahşi ırk\'ı izlesin

  • Kesinlikle sıkılacağınız bir film!

  • begendigimi soyleyemem.mantiga uymayan cok sahneler var.

  • vahşi ırk tadında bir film beklentim var yanıltmazlar umarım.

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Oyuncular ve ekip

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