Sinema>Film Arşiv > Kurt Baskını - The Pack
Kurt Baskını
The Pack
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :13 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Bir çiftlik evinde kalan Wilson´lar, bir gece çiftliğin içine sızmayı başaran vahşi bir kurt sürüsünün ürkütücü ve kanlı saldırılarına maruz kalırlar. Geceyi atlatmaları için birlik olup kurtlarla mücadele ederek hayatta kalmak zorundadırlar.
Galeri
Yorumlar
-
Boşuna izlemeyin zaman kaybı Filim olmamış hep akşam çekilmiş Buna benzer film izlemek isteyen vahşi ırk\'ı izlesin
-
Kesinlikle sıkılacağınız bir film!
-
begendigimi soyleyemem.mantiga uymayan cok sahneler var.
-
vahşi ırk tadında bir film beklentim var yanıltmazlar umarım.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.