Harry Turner (Kellan Lutz) tıpkı babası Leonard (Bruce Willis) gibi bir CIA ajanıdır. Ancak üstleri onun bir türlü sahada çalışmasına izin vermemektedir. Bir gün CIA Leonard'ın kaçırıldığına dair bir video alır. Teröristler istedikleri bilgiye ulaşamazlarsa Leonard'ı öldüreceklerdir. Harry bu işe dahil olmadığını ve ajanların babasını kurtarmayacaklarını öğrendiğinde kendi kurtarma opersayonunu kendisi yapmaya karar verir.