Kurtarıcı
Extraction
- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Kanada
- Gösterim Tarihi :5 Ağustos 2016
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- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Harry Turner (Kellan Lutz) tıpkı babası Leonard (Bruce Willis) gibi bir CIA ajanıdır. Ancak üstleri onun bir türlü sahada çalışmasına izin vermemektedir. Bir gün CIA Leonard'ın kaçırıldığına dair bir video alır. Teröristler istedikleri bilgiye ulaşamazlarsa Leonard'ı öldüreceklerdir. Harry bu işe dahil olmadığını ve ajanların babasını kurtarmayacaklarını öğrendiğinde kendi kurtarma opersayonunu kendisi yapmaya karar verir.
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Yorumlar
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yani bu filme de dünyayı kurtarma söylemi koymuşlar , yuh arkadaş , yok füzelerin hepsi amerikaya doğrultulacakmışmış , bırakın da bi aksiyon izleyek agaa , dünyayı kurtarmak size mi kaldı
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bruce willis ın part time dahil olduğu, 2. sınıf aksiyon filmlerine bir yenisi eklendi sanırım...?