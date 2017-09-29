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Kurtlar Vadisi Vatan

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kurtlar Vadisi Vatan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • gala gecesinde koltuklar boş kaldığına göre güzel değilmiş

  • bu adamı görünce kusacam artık cılkını çıkardı hakikaten hala bu adamı izleyenler varmı.adamın girmediği kazanmadığı şehir kalmadı şu kandili bi fet edemadi gitti.kara yılanı yakalasaydı bari

  • Güzel bir flim aksiyon seven gitsin

  • Egitim seviyesi dusuk ve ab grubuna hitap etmeyen bir film. Dizisini seven kitle bu filmi de goklere cikaracaklar. A haber izlemeye devam.

  • Harika bir film tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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