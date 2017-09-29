Kurtlar Vadisi Vatan
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…
Galeri
Yorumlar
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gala gecesinde koltuklar boş kaldığına göre güzel değilmiş
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bu adamı görünce kusacam artık cılkını çıkardı hakikaten hala bu adamı izleyenler varmı.adamın girmediği kazanmadığı şehir kalmadı şu kandili bi fet edemadi gitti.kara yılanı yakalasaydı bari
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Güzel bir flim aksiyon seven gitsin
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Egitim seviyesi dusuk ve ab grubuna hitap etmeyen bir film. Dizisini seven kitle bu filmi de goklere cikaracaklar. A haber izlemeye devam.
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Harika bir film tavsiye ederim