Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit
Independence Day: Resurgence
- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Haziran 2016
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- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Geri geleceklerini her zaman biliyorduk. Efsanevi film Kurtuluş Günü'nden sonraki, epik bölümde hayal bile edilemeyecek ölçekte küresel bir felaket bizleri bekliyor. Uzaylıların teknolojilerini kullanmayı başarmış dünya ülkeleri, gezegeni korumak için büyük bir savunma programı başlatırlar. Sadece birkaç cesur erkek ve kadının marifeti dünyamızı yok olmanın eşiğinden kurtaracaktır.
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Yorumlar
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ilk yari heyecanli basladi ama ikinci yari hayal kirikligi oldu. bence olmasa da olur bir filmdi.
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kurtuluş günü çok güzel film ben ilk filmini izledim küçüklüğümde kanal d de izlemiştim ama biraz korktum tabiki
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Filmi izledikten sonra derin bir ohhh çektim ve dedimki" iyiki amarika denilen ülke var" ben böyle kahraman böyle fedakar bir ülke daha görmedim. Onlar olmasa dünyamız yok olacak mazallah. Aslında bu tarz filmlerle amerika gerçekte dünyanın içine ettiği gerçeğini sanırım kamufle etmeye çalışıyor. 20 sene önce çocukluğumun hatrına ve birazda gidilecek bir film bulamadığım için gittim ama film boyunca " hadi lan " diye diye izledim. Kimseye gidin gitmeyin demem. Ama benim izlenimim bu. Herkese iyi seyirler.
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Dünyanın sonu filmlerin, ilklerinden tek handikapı USA nın propagandası güdümüydü... Devam filmi tabiki efek olarak daha geniş konseptte olacaktır. Bence gişesi iyi olur. Bakalım izleyelim.
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El insaf arkadaş yaa. Ulan bu filmin bile devamını yapmışlar.