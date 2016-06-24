Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit

Geri geleceklerini her zaman biliyorduk. Efsanevi film Kurtuluş Günü'nden sonraki, epik bölümde hayal bile edilemeyecek ölçekte küresel bir felaket bizleri bekliyor. Uzaylıların teknolojilerini kullanmayı başarmış dünya ülkeleri, gezegeni korumak için büyük bir savunma programı başlatırlar. Sadece birkaç cesur erkek ve kadının marifeti dünyamızı yok olmanın eşiğinden kurtaracaktır.