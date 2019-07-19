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Kurtuluş Günü
D-Day Assassins
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Filmin Konusu
Kurtuluş Günü, 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılındaNormandiya'ya çıkarma yapmasını konu alıyor.
Galeri
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