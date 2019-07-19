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Kurtuluş Günü

D-Day Assassins

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Kurtuluş Günü
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kurtuluş Günü, 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılındaNormandiya'ya çıkarma yapmasını konu alıyor.

Galeri

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