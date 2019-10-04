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Kuşatma 7 Uyuyanlar

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Kuşatma 7 Uyuyanlar
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Filmin Konusu

Ahmet Şafak'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filminde, vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu ediyor.

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