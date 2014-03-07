Kuşlar Şehrinde Macera

Erişkinliğinin zirvesinde ateşli şahin Kai’nin hayatı sıkıcıdır. Uzak bir yerde sert babası Tendai ile yalnız yaşamaktadır. Katungu Sınırı'nın ötesine geçmesi yasak olan Kai orada daha canlı bir hayat olduğuna dair şüphe duymaktadır. İlginç bir leylek olan Gogo ve Tini isimli çulha kuşu Kai’nin dünyasına girince bu şüpheler doğrulanır. Kai onlardan nehrin aşağı kısmında kendisi gibi yetenekli bir kuş için heyecan verici fırsatların olduğu Zambezia isimli bir kuş şehri olduğunu öğrenir.