Kusursuzlar

Çeşme. Mayıs’ın son günleri. İstanbul’dan gelen iki kız kardeş, Lale ve Yasemin birkaç ay önce vefat etmiş anneannelerinin yazlığında tek başlarına kalıyorlar. İki kardeş gün içinde, yarımadayı arabayla geziyor ve ıssız plajlarda uzanıp tembellik yapıyorlar. İlk başta her şey çok güzel, hava berrak, deniz pırıl pırıl ve belde huzurlu. Ancak bu ilişkide tuhaf bir gerginlik var.