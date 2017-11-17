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Kutsal Geyiğin Ölümü
The Killing of a Sacred Deer
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İngiltere, İrlanda
- Gösterim Tarihi :17 Kasım 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Steven Murphy (Colin Farrell) başarılı bir cerrah, eşi Anna (Nicole Kidman) ise göz doktorudur. Çiftin iki çocuklarıyla beraber mutlu ve sağlıklı devam eden aile hayatı, Steven'ın babasını kaybetmiş bir genç olan Martin'i (Barry Keoghan) himayesine almasıyla raydan çıkar. Beraberinde bazı karanlık sırlar da getiren Martin aile fertleriyle giderek yakınlaşırken, Steven'ın çocukları ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar. Doktorlar, çocukların rahatsızlığını bilimsel olarak açıklayamamaktadır. Steven kendisini Martin'in dediklerini harfiyen yapmazsa aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur.
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