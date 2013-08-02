Kutsal Motorlar

İşadamı Oscar çok zengin ve gizemli bir adam tarafından tuhaf bir iş için görevlendirilir. Bir limuzinin içinde kılıktan kılığa girerek çeşitli randevulara gidecektir. Bazen bir dilenci, bazen yaşlı bir adam ya da bir cambaz olacaktır. Ama neden? Filmde, çok sayıda derin ve felsefi yorum yapılmasını sağlayacak malzeme var. Ama belki de hepsi sadece zevk içindir.