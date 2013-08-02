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Kutsal Motorlar
Holy Motors
1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :2 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
İşadamı Oscar çok zengin ve gizemli bir adam tarafından tuhaf bir iş için görevlendirilir. Bir limuzinin içinde kılıktan kılığa girerek çeşitli randevulara gidecektir. Bazen bir dilenci, bazen yaşlı bir adam ya da bir cambaz olacaktır. Ama neden? Filmde, çok sayıda derin ve felsefi yorum yapılmasını sağlayacak malzeme var. Ama belki de hepsi sadece zevk içindir.
Galeri
Yorumlar
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fragman çok ilginç alışık olduumuz tarzda bi film olmadığı kesin
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eva mendesss
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festivalde izleme şansı bulmuştuk. biraz geç oldu ama vizyona girdi. göndermelerle ve mesajlarla dolu bi film. türü sevenler beğenir
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kylie minogue mu ne alaka filmde mi çekiyo
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bu filmde eva mendes yerine nurgül yeşilçay oynucakmış aslında
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