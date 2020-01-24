Kutup Köpekleri, dünyanın en hızlı köpek kuryesi olmak isteyen Swifty’nin maceralarını konu ediyor. Buzul Tilkisi Swifty, Antartika Postahanesinde çalışan bir köpektir. Onun en büyük hayali, Antarktika’nın en hızlı köpek kuryesi olabilmektir. Bunun için her şeyi yapmaya hazır olan Swifty, gizlice kızaklardan birini alarak, içinde ne olduğunu bilmediği bir paketi gizemli bir yere götürmek için yola koyulur. Ancak bu yolculuğunda beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Yolculuk sırasında gizli bir kaleye rastlayan Swifty, burada sadık martı ordusunu yöneten Kötü Balina Otto Von Walrus ile karşılaşır. Dünyanın en büyük lideri olmayı kafasına koyan Otto Von Walrus, hayalini gerçekleştirebilmek için Kuzey Kutbunu delerek tüm Kuzey Kutbu’nu eritecek kadar eski gazı açığa çıkarmaya planlamaktadır. Otto Von Walrus'un korkunç planını öğrenen Swifty, onu engelleyebilmek için arkadaşlarından da yardım isteyerek zorlu bir maceraya atılır.